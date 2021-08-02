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Yangına müdahale

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda çarşamba günü başlayan ve Milli Parkın ardından Kapuzbaşı Mahallesi'ne de sıçrayan alevler nedeniyle başlatılan yangın söndürme çalışmalarına, Kayseri Şeker İtfaiye teşkilatı da katıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:46
Yangına müdahale

Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde ve onlarca ayrı noktada ortaya çıkan orman yangınlarında, Türkiye’nin adeta ciğerleri yanıyor. Tüm Türkiye, gencinden yaşlısına yangın için seferber olurken, Kayseri Şeker’de, Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürme çalışmalarına, kendi bünyesindeki İtfaiye Teşkilatı ile katılarak, adeta canla başla mücadele etti. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgârların da etkisiyle yayılan devasa alevlere teslim olan Aladağlar Milli Parkı, İtfaiye teşkilatlarının, Ormancıların ve gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alındı.  Özellikle Milli Parkın yüksek kesimlerinde aniden baş gösteren bir başka yangına da son dakika müdahale eden ve yangının başka noktalarına sıçramasına engel olan Kayseri Şeker İtfaiye teşkilatı, söndürme çalışmalarına katılan diğer itfaiye erlerine Arazözler ile su takviyesi yaparak, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oldu.

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Yangına Müdahale
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