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Yangına müdahale eğitimi

Bu yılın Afet Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Yozgat’ta bilgilendirme, farkındalık çalışmalarını yoğunlaştıran Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gönüllülere yönelik verilen eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı yaptırdı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:14
Yangına müdahale eğitimi

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gönüllüler için düzenlenen eğitim ilgi gördü. Eğitimin ilk gününü tamamlayan gönüllüler, yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiği hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Daha sonra ise uygulama yapıldı. Yozgat AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle Yozgat’ta 300 bin kişiye farkındalık eğitimi verilmesine yönelik yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini aktardı. Farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü kaydeden İbiş, Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkların farkındalık protokolü kapsamında verilen eğitimlerle birlikte köy muhtarları ve ihtiyar heyetlerine de eğitimler verildiğini aktardı. Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde çalışan işçilere yönelik eğitimler verildiğini bildiren İbiş, sivil toplum kuruluşları ile de internet üzerinde çevrim için eğitim verildiğini, eğitim çalışmalarının yanında tatbikatlar da yapılarak, farkındalık oluşturulmaya çalışılacağını sözlerine ekledi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Yangına Müdahale Eğitimi
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