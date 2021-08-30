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Yangına karşı önlem

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesi’nde belediye orman yangınlarına yönelik tedbir amaçlı orman yolu açtırdı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:09
Yangına karşı önlem

Yurdun farklı bölgelerinde yaşanılan yangın olaylarının ardından yerel yönetimler de kendi imkanları doğrultusunda önlemler almaya çalışıyor. Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı Beldesi Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Sırçalı dağındaki ormanlık alanda yangına karşı ve yangınla mücadelede belediye olarak gerekli tedbirler aldıklarını söyledi. Koçyiğit, ‘’Kasabalı hemşerilerimizin de ormanımıza sahip çıkmalarını gerekli hassasiyeti göstererek çevre temizliğine dikkat edilmesini, yangın çıkacak her şeyden uzak durulmasını önemle rica ederim. Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur, Ağaçsız memleket, duvaksız geline benzer’' diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Yangına Karşı önlem
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