Yangına bilimsel çözüm

Genç mucitler, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının da sıkça gündeme geldiğini hatırlatarak, orman alanlarının yanmasının önüne geçebilmeye yönelik bir çalışma yapmak üzere kafa yorduklarını, öğretmenlerinin de desteği ile projeyi taslak olarak hazırladıklarını kaydetti. Öğrenciler, ‘’Alınan tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen orman yangınları çıkmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğu insan kaynaklı orman yangınları sonucunda toprağı suyu koruyan, binlerce canlıya ev sahipliği yapan, karbon emisyonunu azaltan, soluduğumuz oksijenin büyük bölümünü üreten zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ormanlarımız değeri maddi olarak asla ölçülemez. Yapmış olduğumuz çalışma ile orman yangınlarının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.

Öğrenciler Doğangönül ve Kabataş, hazırladıkları proje kapsamında, ormanın belli bölgelerine yüksek ısıya duyarlı sensörler yerleştirilmesi gerektiğini, çıkan yangın esnasında oluşacak yüksek ısı sensörleri uyarmak suretiyle yangın noktasına su basılarak, sistemin çalıştığını ifade ettiler.