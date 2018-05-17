Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102158
ALTIN
183.197
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9536
EURO
5.2203

Yangına bilimsel çözüm

YOZGAT Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Abdullah Doğangönül, arkadaşı Ahmet Kabataş ile birlikte hazırladıkları proje ile orman yangınların, yangın büyümeden müdahale sistemi geliştirdi.

Yangına bilimsel çözüm

YOZGAT Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Abdullah Doğangönül, arkadaşı Ahmet Kabataş ile birlikte hazırladıkları proje ile orman yangınların, yangın büyümeden müdahale sistemi geliştirdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
Yangına bilimsel çözüm

Genç mucitler, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının da sıkça gündeme geldiğini hatırlatarak, orman alanlarının yanmasının önüne geçebilmeye yönelik bir çalışma yapmak üzere kafa yorduklarını, öğretmenlerinin de desteği ile projeyi taslak olarak hazırladıklarını kaydetti. Öğrenciler, ‘’Alınan tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen orman yangınları çıkmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğu insan kaynaklı orman yangınları sonucunda toprağı suyu koruyan, binlerce canlıya ev sahipliği yapan, karbon emisyonunu azaltan, soluduğumuz oksijenin büyük bölümünü üreten zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ormanlarımız değeri maddi olarak asla ölçülemez. Yapmış olduğumuz çalışma ile orman yangınlarının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.
Öğrenciler Doğangönül ve Kabataş, hazırladıkları proje kapsamında, ormanın belli bölgelerine yüksek ısıya duyarlı sensörler yerleştirilmesi gerektiğini, çıkan yangın esnasında oluşacak yüksek ısı sensörleri uyarmak suretiyle yangın noktasına su basılarak, sistemin çalıştığını ifade ettiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ağaçlara petli ıslah
Ağaçlara petli ıslah
Tarihi Saat Kulesi garip kaldı
Tarihi Saat Kulesi garip kaldı
Uzunlu’ya Kütüphane
Uzunlu’ya Kütüphane
ONLAR UYANDIRDI
ONLAR UYANDIRDI
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
Kütüphaneye Ramazan ayarı
Kütüphaneye Ramazan ayarı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim