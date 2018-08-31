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Yangın zarar verdi

AKDAĞMADENİ ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde başlayıp, akşama kadar devam eden orman yangınının ardından, yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın zarar verdi

AKDAĞMADENİ ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde başlayıp, akşama kadar devam eden orman yangınının ardından, yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Yangın zarar verdi

Yangından 100 dönümlük alandaki çam ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. Başçatak köyü Akdaş mevkiinde çıkan orman yangınının nedeni henüz tespit edilemedi. Orman yangının ihbarı üzerine Akdağmadeni Belediyesi ile birlikte diğer kurumlara ait araçlar yangının söndürülüp, kontrol altına alınması için olay mahalline yönlendirildi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler, yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Çevre il ve ilçelerden de orman yangınına müdahale için birçok personel ve araç olay mahalline yönlendirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun da yangın mahalline giderek, yangının kontrol altına alınması, söndürülmesi, soğutma çalışmalarına nezaret etti. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yangın bölgesine incelemelerde bulundu, çalışmalar ve yangının durumu hakkında bilgiler aldı.

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