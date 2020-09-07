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Yangın yok etti

Kereste fabrikasında çıkan yangın, hem binayı hem de ahşam malzemelerin tamamına yakınının yok olmasına, makinaların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:20
Yangın yok etti

YOZGAT merkeze bağlı Fakıbeyli köyü yakınlarında bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınıp, söndürüldü.Yangında kereste fabrikasının çatısı çöktü. Minibüs, traktör, iş makinesi de yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan kereste fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın dolayısıyla çatısı çöken fabrikada çıkan yangın 06.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada bulunan minibüs, traktör, iş makinesi tamamen yandı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrika işçilerinden Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gece 'fabrika yanıyor' diye telefon geldi, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile birlikte minibüs, traktör ve kepçe yandı" dedi. 

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Yangın Yok Etti
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