Yangın ucuz atlatıldı

Özükavak Beldesi’ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belediye çalışanları ve vatandaşlar birlikte müdahale etti. Piknik bölgesinden başlayan orman yangını büyümeden, diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldükten sonra da soğutma çalışması yapıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘Beldemizdeki orman yangınını ucuz atlattık. Kısa sürede kontrol altına aldığımız yangın fazla zarar vermedi. Vatandaşlarımızdan, piknik yaparken, ormanlık alanlarda gezinirken daha dikkatli olmalarını bekliyoruz’ dedi.