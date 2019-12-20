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Yangın tatbikatı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı.

Yangın tatbikatı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Yangın tatbikatı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından, meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak, personeli bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Şehir Hastanesi’nde Hastane Afet Planı kapsamında ‘Yangın ve Deprem’ konulu masa başı, saha tatbikatları yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangından yaralı olarak kurtarılan hastaların hastaneye taşınması, ilk müdahale ve hastane ortamında tedavilerine başlanılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yangın Tatbikatı
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