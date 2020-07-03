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Yangın Meclis gündeminde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, Yozgat Belediyesi’nin sekizinci kata yetişemediğini söyledi.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:12
Yangın Meclis gündeminde

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta yaşanan ve üç apartmanın büyük zarar gördüğü yangında ki ihmallerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi verdi.
Keven, Yozgat'ta yaşanan yangının geç müdahale sonucu komşu binalara sıçraması nedeniyle mahalle sakinlerini korkuttuğunu söyledi.  Keven, ‘’Çok şükür cana zarar gelmedi. Ancak üç apartmanda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yozgat'ta geçen yıl yaşanan yangın vakalarında yine itfaiye ekipmanının eksikliğine dikkat çektik ancak lüks makam araçları alan belediye sekizinci kata ulaşabilen bir itfaiye aracı alamamıştır. Bir kez daha bu şehri 18 yıldır yönetenlere sesleniyorum Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yeterli donanımları bulunan itfaiye araçları ne zaman alınacak?’’ dedi.
Milletvekili Keven, sekizinci kata bile müdahale etmekte zorlanan bir itfaiyenin bulunmasına karşın, şehirde 15 katlı binaların bulunduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’İçişleri Bakanlığı vermiş olduğum soru önergesini ciddi bir şekilde ele alıp soruşturma başlatmalıdır. Doksan bin nüfuslu bir şehrin itfaiye ekipmanı sekizinci kata yetişmiyor ve Yerköy ile Sorgun ilçelerinden itfaiye aracı gelip yangını söndürüyor. Hatta Kırşehir Çiçekdağı Belediyesi'nin itfaiye aracı bile geliyor. Olası bir yangında ilçelerden yardım istemeden doksan bin nüfuslu bir şehre yetecek kapasitede itfaiye araçlarını artık bu şehre kazandırın. İstisnasız 2002’den beri bu şehri AKP yönetiyor. Acaba Yozgat'a kapasitesi yüksek itfaiye aracı almaya gelince mi bütçe bulunmuyor? Bir canımız hayatını kaybetse bunun vebalini ödeyemezsiniz. Artık kısır siyasi çatışmalarınızı ve önce ki dönem işe alınan işçilerle uğraşmayı bırakıp Yozgat'ın sorunlarını çözün!” diye konuştu. 

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Yangın Meclis Gündeminde
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