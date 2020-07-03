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Yangın mağdurları ile toplantı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangında evleri zarar gören ailelerle bir araya geldi.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:13
Yangın mağdurları ile toplantı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde meydana gelen yangından etkilenip, zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Köse, yangın günü söz verdiği gibi çatısı yanan iki binanın da onarımında kullanılacak malzemeleri belediye olarak sağlayacaklarını söyledi. Köse, ‘’Yozgat Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaralarını biz saracağız. Tekraren binaları yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Rabbim beterinden saklasın’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yangın Mağdurları Ile Toplantı
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