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Yangın korkuttu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:58
Yangın korkuttu

Sarıkaya ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesindeki Çamlık alanı içerisinde bulunan çocuk oyun parkında önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın çamlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Çok şükür sadece oyun gruplarımız zarar görmüştür. Yaşları küçük çocukların çıkardığı düşünülen küçük çaplı yangın, bizlere çocuklarımıza bu konuların hassasiyetini, ateşle şaka olmayacağını ve yananın ateş değil kamu malı ve ağaçlar olduğunu hatırlatmamıza vesile olsun. Lütfen çevremizi bilinçlendirilelim ve uyaralım’’ uyarısında bulundu.

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Yangın Korkuttu
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