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Yozgat
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Yangın korkuttu

Yozgat'ta çıkan yangında iki apartmanın çatısı yandı. Yangın Yerköy ve Sorgun ilçelerinden gelen itfaiye araçlarının yardımı ile kontrol altına alınıp, söndürülebildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:42
Yangın korkuttu

YOZGAT’ta bir binanın çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Aşağı Nohutlu Mahallesi Camızlık Caddesi'nde 2 bloktan oluşan 42 daireli Berensu Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler binadaki vatandaşları tahliye etti.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 36 daireli 3 bloktan oluştan Damla sitesinin çatısına da sıçradı.
Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçe belediyelerinden yardım istendi.
aklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.
Polisler, vatandaşların olay yerinden uzaklaşması için sık sık uyarılarda bulundu.
İtfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşları Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sakinleştirmeye çalıştı.
Evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçiren apartman sakinlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın Mahalline Gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yetkililerden bilgi alarak, apartman ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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