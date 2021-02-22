YANGIN CAN ALDI

ŞEFAATLİ ilçesinde çıkan yangında, bir ev yanarak kül oldu evin sahibi iki yaşlı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Şefaatli ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde Şahin çiftinin yaşadığı konutta gece saat 04.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı. Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne getirildi. Yangının sobadan çıktığı, mutfak tüpünün de patlamasıyla büyüğü belirtildi.