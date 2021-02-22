Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

YANGIN CAN ALDI

Şefaatli ilçesinde tüpün patlaması sonucunda çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:40
YANGIN CAN ALDI

ŞEFAATLİ ilçesinde çıkan yangında, bir ev yanarak kül oldu evin sahibi iki yaşlı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Şefaatli ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde Şahin çiftinin yaşadığı konutta gece saat 04.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı. Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne getirildi. Yangının sobadan çıktığı, mutfak tüpünün de patlamasıyla büyüğü belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
YANGIN CAN ALDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim