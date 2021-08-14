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Yangın bölgelerine yardım

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen kampanyanın ardından toplanan malzemeler, yangında zarar gören bölgelere gönderildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:42
Yangın bölgelerine yardım

Akdağmadeni Belediyesi tarafından başlatılan 'Yangın Bölgelerine Destek Kampanyası' sonucunda toplanan yardım malzemeleri Antalya bölgesine doğru yola çıktı. Vatandaşların büyük destekleriyle orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası sonucunda özellikle kullanılmamış beyaz eşya, mobilya ve mutfak malzemelerinde oluşan yardım tırı yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi. Önceki gün akşam saatlerinde saat kulesi önünden hareket eden Akdağmadeni Belediyesi yardım tırını Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, Belediye Meclis üyeleri tarafından uğurladı. Başkan Yalçın, ‘’Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’ın koordinasyonuyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımızın yüreklerine su serpelim mağduriyetlerini bir nebze olsun giderelim gayreti ve düşüncesiyle yardım kampanyası başlatmıştık. Bugün itibariyle kampanyamız tamamlandı. Özellikle kullanılmamış mobilya, beyaz eşya ve mutfak malzemelerinden oluşan yardım tırımız yola çıkıyor. Kampanyamıza çok büyük bir ilgi göstererek fedakarlık yapan, destek veren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk Milletimize ve Devletimize zeval vermesin. Hiçbir vatandaşımızı mağdur ve mahcup etmesin. Böylesine büyük bir felaketi bizlere bir daha yaşatmasın inşallah’’ dedi. •Mehmet Doğan•

Anahtar Kelimeler:
Yangın Bölgelerine Yardım
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