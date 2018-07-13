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Yangın bitti külü kaldı

ŞEHİR merkezinde bulunan Abide iş hanında yaşanan yangının ardından baş gösteren sorunlar devam ediyor.

Yangın bitti külü kaldı

ŞEHİR merkezinde bulunan Abide iş hanında yaşanan yangının ardından baş gösteren sorunlar devam ediyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Yangın bitti külü kaldı

Abide iş hanında bir grup esnaf temizlik hizmetinin düzenli sunulmadığını, bakımsızlığın ve vasatlığın devam ettiğini söyleyerek müşteri bulamadıklarını bildirdiler. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl yaşanan yangının ardından yeniden harabe ve mezbelelik bir alana dönen Abide iş hanı kalıcı bir çözüm bekliyor. İş hanında esnaflık yapan bir grup vatandaş, düzensizlik ve bakımsızlık nedeniyle müşteri bulamadıklarını ifade etti. Yetkililerin kalıcı çözüm getirecek bir çalışma yapmasını isteyen esnaf, bazı esnafın aidatını ödemediğini, bazılarının ise sorumsuz davrandığını belirtti. Öte yandan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından atanan kayyumun Abide iş hanıyla ilgili görevini sürdürdüğü öğrenilirken, birçok esnafın aidatını ödemediği için birçok hizmet ve işlerin aksadığını, buna rağmen Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği’nin iş hanıyla ilgili konularda sorumluluk almayı sürdürdüğü dile getirildi.

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