YANGIN ALARMI!

Yozgat merkeziyle birlikte Kayseri il hududunda yer alan Çayıralan ilçesinden başlayıp, Akdağmadeni, Saraykent, Çekerek, Aydıncık ilçesine kadar uzanan ormanlık alanlarda çıması muhtemel yangınlara karşı, orman çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı yapıldı. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde verilen ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi’ çalışmasına Orman Koruma Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak, Şube Mühendisi Alaattin Sinan, Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza Memurları ve tüm işçiler katıldı. Katılımcılara, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele, yangınların önlenmesi, söndürülmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Yangın öncesi, yangın anında, yangın sonrası yapılacak işler, işlemler teorik olarak anlatıldı, uygulamalı olarak da gösterildi. Yangına müdahale malzemeleri ve araçlar tanıtıldı, malzemelerin bakımları, muhafazalarındaki detaylar gösterildi. Her an yangına hazırlıklı olunması amacıyla, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ifade edildi. Orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler, erken müdahalenin önemi, yangın ihbarlarının ivedilikle yapılması, alınan ihbarların değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar, hukuki yaptırımlar konularında da katılımcılara bilgiler aktarıldı.