Yamaçlı’da sözleşme imzalandı

Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücret zammının, sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 20 yirmi zam yapıldığını söyledi. Zararsız, ‘Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine, birinci yıl ikinci altı ay yüzde 4, ikinci ve üçüncü yıl her altı ayda bir yüzde 5 zam, enflasyona farkı uygulanacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin ücretlerine birinci yıl birinci altı ay 400 lira net zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş’a, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, yamaçlı belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’ dedi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ise, belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyi zammı yapmaya çalıştıklarını, göreve geldikleri günden bu güne kadar çalışanların ücretlerini zamanında ödediklerini söyledi. Altıntaş, ‘Çalışanlarımızdan tek isteğimiz alın teri ve emeğinin karşılığını helal ettirmeleri, bizimle beraber gerektiğinde gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışmaları. İmzalan toplu iş sözleşmesi belediyemize ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’ diye konuştu.