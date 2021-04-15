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Yamaçlı gelişiyor

Boğazlıyan İlçesinin Yamaçlı Beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, beldenin gelişim ve değişimine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:54
Yamaçlı gelişiyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, son bir yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelenin yanında hizmetlere de devam ettiklerini söyledi. Altıntaş, bir yıllık süreçte toplam 1 Milyon 800 Bin lira hibe desteği alarak belde genelinde önemli hizmetler yaptıklarını bildirdi. Altıntaş, göreve seçildiği günden itibaren belde halkının 7’sinden 70’inin hizmetine koştuğunu, gecesini gündüzüne katıp beldenin gelişip kalkınması noktasında çalışmalara imza attıklarını anlattı. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, beldedeki okul binalarının bakımın, onarımını, 250 bin lira harcayarak yaptıklarını, bahçe duvarı için ise 270 bin lira harcadıklarını kaydetti. Altıntaş, belde içerisinde bulunan ana yolun asfalt ve parke yapımı için 750 bin lira, kilitli parke taş alımı için 450 bin lira, çevre temizliği için 80 bin8 lira olmak üzere bir yılda toplam 1 Milyon 800 Bin lira hibe desteği alarak, yatırım ve hizmette kullandıklarını ifade etti. Altuntaş, ‘’Bu süreçte adeta Yamaçlı Kasabasının bir evladı gibi çalışan bizlere her aşamada destek veren ve Yamaçlı Kasabasına yapılacak her türlü yardım da emeğini esirgemeyen kıymetli Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'in payı büyüktür. Yakın zamanda gerçekleşecek olan tüm projelerimize aynı güç ve hızla destek veren kıymetli vekilimize şahsım ve kasabamız adına şükranlarımı sunuyorum’’ diye konuştu.

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Yamaçlı Gelişiyor
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