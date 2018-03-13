Yama çalışması

Belediye ekipleri Cumhuriyet Alanı yanında, Sakarya Caddesi’nde yama ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Sıcak havayla birlikte belediye ekipleri çalışmalarını artırarak, yol yapım ve yama işlemlerini hızlandırdı.

Bazı vatandaşlar çalışmaları beğenirken, bazıları ise yollara sürekli yama yapılmasından duydukları şikayeti dile getirdi.