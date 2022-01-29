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Yalnız Kurt’ta bir Yozgatlı

Yaşanmış farklı olayları konu edinerek güçlü bir senaryoyla yola çıkan Yalnız Kurt dizisinde Yozgatlı oyuncu da yer aldı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:41
Yalnız Kurt’ta bir Yozgatlı

Dün ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt isimli dizi filmde Ela karakteri ile yer alan Yozgatlı Almina Günaydın, performansı ile büyük beğeni topladı. Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, dün akşam izleyicisiyle buluştu. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratmıştı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır’ın akrabası olan minik oyuncu Almina Günaydın dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde Ela karakteri ile karşımıza çıktı. Oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Almina Günaydın için Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, ‘’Hemşehrimiz, Minik Kızımız, Yeğenim Almina Günaydın ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde Ela karakterini canlandıracak. Başarılar dilerim Alminacım!’’ dedi.
ALMİNA GÜNAYDIN KİMDİR
İlk olarak IMC Ajans bünyesinde LCW Katalog çekimlerinde yer almıştır. Ardından Yusuf Güney Gün oyunculuk bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir. Oyunculuk eğitimleri alan minik oyuncu Boyner ve Mavera reklam çalışmalarında yer almıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini ise Masumiyet adlı dizi ile gerçekleştirmiştir. Almina Günaydın dizi de Kimya Gökçe Aytaç Asu’nun kızı Aleyna karakterini canlandırmıştır. Masumiyet dizisinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Asena Tuğal ve Deniz Çakır gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Aslen Yozgat Çekereklidir. Babası Bayram Günaydın, annesi ise Dilek Günaydın’dır.

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