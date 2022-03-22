Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yalnız değiller

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile hem işverenin hem de iş arayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

22 Mart 2022 Salı 00:54
Yalnız değiller

Yapmış olduğu çalışmalar ve verm olduğu eğitimler ile her kesimin yanın da olan İŞKUR, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli engelli iş koçu branşındaki iş ve meslek danışmanı engelli açığı bulunan işyerlerinin engelli istihdamı için toplu görüşmeler devam ediyor. 
Tab Gıda (Burger Kıng) firmasının yapmış olduğu talep üzerine yapılan görüşmelerde engelli vatandaşlar İŞKUR aracılığı ile işe yönlendiriyor. Engelli istihdamı teşviki hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazinece karşılanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak dezavantajlı grupların başında gelen engelli istihdamı için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz İŞKUR’un desteğiyle yalnız değiller” dedi.

Anahtar Kelimeler:
IlerigazetesiMartPazartesi2022YozgatSorgunIleriGazeteHabeKurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin şefleri yetişiyor
Geleceğin şefleri yetişiyor
Gönüllerince eğlendiler
Gönüllerince eğlendiler
Gelecek Partisi kendini anlattı
Gelecek Partisi kendini anlattı
Kanser farkındalık ayı
Kanser farkındalık ayı
Eksiklik değil fazlalık
Eksiklik değil fazlalık
Anlamlı günde anlamlı program
Anlamlı günde anlamlı program
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim