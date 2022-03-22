Yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu eğitimler ile her kesimin yanın da olan İŞKUR, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli engelli iş koçu branşındaki iş ve meslek danışmanı engelli açığı bulunan işyerlerinin engelli istihdamı için toplu görüşmeler devam ediyor.

Tab Gıda (Burger Kıng) firmasının yapmış olduğu talep üzerine yapılan görüşmelerde engelli vatandaşlar İŞKUR aracılığı ile işe yönlendiriyor. Engelli istihdamı teşviki hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazinece karşılanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak dezavantajlı grupların başında gelen engelli istihdamı için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz İŞKUR’un desteğiyle yalnız değiller” dedi.