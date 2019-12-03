Yalnız Bırakmadı

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Erbaa Şube Başkanı Hasan Yıldız, engellilerin basketbol mücadelesini takip etmek üzere Tokat Erbaa’dan Samsun’a gitti. Sorgun Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, ‘’Başkanımız Tokat Erbaa’dan geldi, bizi onurlandırdı. Keşke çok güzel desteklerimiz olsaydı da siz de biz de üzülmeseydik. Geldiğiniz için, desteğiniz için çok teşekkür ederim, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık’’ diye mesaj yayınladı.