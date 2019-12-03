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Yalnız Bırakmadı

ENGELLİLER Basketbol 3’üncü Liginde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol takımını, Samsun deplasmanında Erbaa Engelliler Derneği yöneticileri yalnız bırakmadı.

Yalnız Bırakmadı

ENGELLİLER Basketbol 3’üncü Liginde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol takımını, Samsun deplasmanında Erbaa Engelliler Derneği yöneticileri yalnız bırakmadı.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Yalnız Bırakmadı

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Erbaa Şube Başkanı Hasan Yıldız, engellilerin basketbol mücadelesini takip etmek üzere Tokat Erbaa’dan Samsun’a gitti. Sorgun Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, ‘’Başkanımız Tokat Erbaa’dan geldi, bizi onurlandırdı. Keşke çok güzel desteklerimiz olsaydı da siz de biz de üzülmeseydik. Geldiğiniz için, desteğiniz için çok teşekkür ederim, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık’’ diye mesaj yayınladı.

Son Güncelleme: 02.12.2019 17:53
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Yalnız Bırakmadı
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