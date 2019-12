Yalçın, kariyerini anlattı

Geleceğin garantisi gençlerle sık sık bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Yalçın, programa katılan 11 ve 12. sınıf Öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yalçın, öğrencilere hayat tecrübelerinden kesitler sunarak, gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın kendi eğitim hayatını anlattı, her öğrencinin kendine hedefler belirleyerek, çalışması gerektiğini vurguladı. Yalçın, ‘’Hayat her zaman bir mücadeledir. Sizlerin başarılı olması için şu an tüm şartlar mevcut. Bu şartları en iyi şekilde kullanarak planlı çalışmalar sonucunda istediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. Burada bulunan değerli öğrencilerimizin birbirinden farklı branşlarda başarılı olacağına inancım tamdır. Ama en önemli olan sizlerin kendinize inanmasıdır. İnandığınız hedefe, doğru yöntemle, doğru arkadaşlarla ve doğru çevreyle yöneldiğiniz zaman ulaşacaksınız. Bu program vesilesiyle beni sizlerle buluşturan başta Kazım Karabekir Fen Lisesi Müdürü Zafer Özışık hocam olmak üzere programda emeği geçen, bu programa katılan herkese teşekkür ederim" dedi.