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Yalan Beyanda bulunan HAPiS CEZASI

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu yeni genelgesinde, evde izolasyona alınan corona virüsü tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulduğu hatırlatıldı.

25 Eylül 2020 Cuma 00:59
Yalan Beyanda bulunan HAPiS CEZASI

Daha önceki genelgelerle Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı. Genelgede, hasta ve temaslıların bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek şunların altı çizildi: Corona virüsü tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek. Vali/Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

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Yalan Beyanda Bulunan HAPiS CEZASI
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