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Yakınları Duygulandırdı

VATANIN Bölünmez bütünlüğü için göğüslerini siper edip, Şahadet Şerbetini içen Şehitlerimiz yakınları ile gazilerimize düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası törenle verildi.

Yakınları Duygulandırdı

VATANIN Bölünmez bütünlüğü için göğüslerini siper edip, Şahadet Şerbetini içen Şehitlerimiz yakınları ile gazilerimize düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası törenle verildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Yakınları Duygulandırdı

-Yozgat'ta şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyaları devlet töreni ile verildi...
14 şehit yakını ve gaziye övünç madalyalarının verilmesi esnasında duygulu anlar yaşandı. Şehitlerin emaneti yakınları ile çocukları, tören esnasında duygulandı, duygulandırdı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanımızın emri ile şehit ailelerimize beratları verildi. Onların katlandıkları acılar ve kendi canlarını feda etmeleri çerçevesinde verdiğimiz bu madalya devletimizin onlara karşı bir nişanesidir. Hayatları boyunca saklayacakları bir değerdir. Bu insanlarımıza biz özellikle Yozgat’ta sahip çıkmak adına her türlü çalışmayı yapıyoruz, onların emrindeyiz. O insanlarımızın acılarını bir nebze olsun dindirmek en büyük görevimiz. Bu çerçevede tüm ailelerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Sıkıntılarında onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Sadece devletin birimleri değil bu millet şehitlerimize sahip çıkıyor. Zaten şehitlerimize sahip çıkmazsak bu ülkenin geleceği olmaz. 15 Temmuz ihanetinde gördüğümüz üzere Yozgat hep ayaktaydı ve vatanına, milletine sahip çıktı. Kendilerini feda eden şehitlerimizin ailelerine devletimizin vefa örneği şeref madalyası ve beratı onlara tebliğ edildi. Allah bir daha böyle acıları bu ülkeye yaşatmasın" dedi.
Konuşmaların ardından, şehit askerler Nusrat Atmaca, Mehmet Koçak, Bekir Şimşek, Oktay Durak, Mehmet Ünal, Kadir Çelebi, Yılmaz Oğuzhan Kula. Şehit Polisler, Mustafa Aslan, Mücahit Erbaş, Osman Belkaya ile Yunus Emre Doğan'ın yakınlarına, devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. 15 Temmuz gazileri, Nilgün Soysal, Muhammet Emin Tekin ve Mustafa Çetinkaya da devlet övünç madalyası ve beratını aldı. Madalya töreni sırasında, şehit ve gazi yakınları duygulu anlar yaşadı.

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