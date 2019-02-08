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Yakınlar unutulmadı

SORGUN Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürüyor.

Yakınlar unutulmadı

SORGUN Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürüyor.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yakınlar unutulmadı

Dernek yönetimi son olarak Şehit Nusret Atmaca ve Lokman Erkan’ın ailelerini ziyaret etti. Dernek Başkanı Özdemir Kılınç, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarını kısaca şehit ailelerini şehitlerimizin şehadet yıldönümünde yalnız bırakmıyoruz” dedi.
Sorgun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kılıç, şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde şehit ailelerini ziyaret ederek, aziz şehitlerimizi dini ve milli değerleri ön planda olan bir anma programı ile andıklarını kaydetti. Kılıç, ‘’Şehit ailelerimiz ile gönül köprüsünü kurduk. Şehit ailelerini her yıl gerçekleştireceğimiz programlarla tanıştırıp kaynaştıracağız. Yozgat, Kırşehir, Konya, Aksaray, Nevşehir illerini kapsayan bir gezi programı ile şehit ailelerini tanıştırıp, kaynaştırdık. Bu yıl ise Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Bolu illerini kapsayan bir haftalık bir gezi planladık’’ diye konuştu.

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