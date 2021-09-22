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Yakınını kaybedene destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının getirmiş olduğu sorunlarla etkili bir biçimde mücadele etmek için vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Salgının başladığı ilk günden itibaren Covıd-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmetimizi sürdürüyoruz” dedi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:54
Yakınını kaybedene destek

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covıd-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bakan Yanık, ‘’Salgın döneminde vatandaşlarımız farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor” diye konuştu. Yanık, bu ihtiyacı gidermek amacıyla çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele ‘Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti’ eğitimi verdiklerini kaydetti. Yanık, “Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covıd-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Yakınını Kaybedene Destek
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