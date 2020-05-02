YAKIN TAKiP

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’taki tarım alanlarında çalışmak üzere her yıl gelen 10 binin üzerindeki geçici tarım işçisi aileler, bu yıl korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında kontrollü olarak, belirlenen güzergahlardan Yozgat’a ulaştı. Daha önce hangi ilçede, hangi bölgede çalışacakları belirlenen tarım işçilerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde sağlık kontrolünden geçirildi. Belirlenen güzergahtan polis ve jandarma denetiminde, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından tardım alanlarına yakın bölgelerde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Önceki yıllarda rutin olarak sağlık kontrolünden geçirilen gececi tarım işçileri, bu yıl yine rutin kontrollerinin yanında korona virüsü ile ilgili olarak da taramaya tabi tutulup, bilgilendirme yapıldı. Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, zor koşullarda ekmek mücadelesi veren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, tüm fertlerin ateşlerini ölçtü, daha sonra da sağlık kontrollerini yapıp, uyarılarda bulundu. Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması da yapıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ın önemli bir tarım bölgesi olduğunu hatırlatarak, ilk etapta tarım alanlarında çalışmak üzere il dışından 400 tarım işçisinin geldiğini, daha sonra gelenlerle birlikte tarım alanlarında çalışmak üzere gelenlerin sayısının 10 bin civarına ulaştığını kaydetti. Yozgat Valisi Kadir Çakır, ‘’Tarım işçileri için de gerekli bütün tedbirler alındı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılıyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda bilgilendireler yapılıyor’’ dedi.

