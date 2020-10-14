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YAKIN TAKiP

Yozgat Valiliği, Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerin yakından takibini sürdürüyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:49
YAKIN TAKiP

YOZGAT Valiliği, Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri yakın takibe aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, denetlemelerde bulundu. Vali Polat, evde izolasyon kurallarına uymayanları Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarına yerleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Vali Polat, vatandaşların izole edildiği yurtta incelemede bulundu, testi pozitif çıkanların bu süre zarfında evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Ziya Polat, pandemi sürecinde gece gündüz demeden, haftanın 7 günü günün her saati sahada olan filyasyon ekiplerine de moral ziyaretinde bulunarak, gösterdikleri çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Polat, ‘’İl Salgın Denetim Ekiplerimiz, gece gündüz demeden, işyerleri, marketler, toplu kaşıma, parklar, pazarlar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında Sağlık için hepimiz için denetliyor, uyarıyor, b ilgilendiriyoruz’’ dedi.

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