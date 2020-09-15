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YAKIN TAKiP

Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi, denetimler sonucunda yakalanılarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurduna yerleştirildi.

15 Eylül 2020 Salı 00:37
YAKIN TAKiP

YOZGAT'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirildiği bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, ‘’İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik’’ açıklamasını yaptı. Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, ‘’İlimizde Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir’’ ifadelerini kullanarak, uyarıda bulunmuştu.
ARTIŞ VAR!
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ağır hasta sayısında artış olduğuna dikkat çekilip, vatandaşlar uyarıldı. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, ‘’Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım’’ ifadelerine yer verildi.

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