YAKIN TAKiP

YOZGAT Valiliği, testi pozitif çıkan ve evinde gözetim altında tutulan vatandaşları yakın takibe aldı. Yozgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevli polisler, yapılan testleri pozitif çıkan ve evinde gözetim altında tutulanların evlerini ziyaret ederek, denetleme yapıyor, uyarılarda bulunup, bilgi veriyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, testi pozitif çıkan ve sağlık kuruluşları tarafından evinde gözetim altında tutulan vatandaşların, yapılan uyarılara uymaları hem kendi sağlıkları hem de temas edecekleri vatandaşlar açısından önemli olduğunu söyledi. Vali Polat, bu nedenle kolluk kuvvetlerinin ikamette de denetimlerini sürdürdüğünü, ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile denetimlerin yapıldığını bildirdi. Vali Polat, ‘’Denetimlerimiz her gün devam ediyor ve devam edecek. Burada amaç vatandaşımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmektir. Önce vatandaşımızı uyarıyoruz. Maske konusundaki algıyı yönetmeye çalışıyoruz. Maske konusunda bir sıkıntımız kalmadı. Vatandaşlarımızın çoğu maske takmayı öğrendi. Bundan sonra da maske takmaya devam edeceğiz’’ dedi.

DÜĞÜNLER SIKINTILI

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaz dönemi ile birlikte düğünlerin de arttığına dikkat çekerek, bu anlamda tedbirlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Polat, ‘’Özellikle düğün sahiplerimizden, düğün salonu işleten esnafımızdan isteğimiz tedbirlere uymalarıdır. Şuanda en büyük sıkıntılarımız düğünlerimizde. Arkadaşlarımız denetimleri yapıyorlar ama sadece denetimle değil bu bilinci artık kendimiz oluşturmak zorundayız” diye konuştu.