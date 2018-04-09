Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi

Sivas polisi, 4 göçmeni taşıyan ticari taksiye el konuldu. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Yozgat plakalı ticari taksi, Sivas-Erzincan karayolunda uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, yurt içiresinde izin alarak seyahat etmeleri gereken Afganistan uyruklu 4 şahıs yakalandı. Belgelerinin bulunmadığı belirlendi. Ticari taksi şoförünün Afgan şahısları Yozgat'tan Erzincan'a giderek aldığı, Yozgat'a götürmeye çalıştığı tespit edildi. Olay sonrası ticari taksiye el konulurken, kaçak göçmenler ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçak göçmenler, burada yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.