Yakalandılar

Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan eski komiser Y.Ç. Osmaniye ilinde, eski komiser yardımcısı Ş.U. Çorum ilinde, polis memuru H.T. ise Bilecik ilinde yakalanarak Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.