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Yakalandılar

25 Şubat 2017 Cumartesi 06:00
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen eski komiser Y.Ç., eski komiser yardımcısı Ş.U. ve eski polis memuru H.T. emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Yakalandılar
Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan eski komiser Y.Ç. Osmaniye ilinde, eski komiser yardımcısı Ş.U. Çorum ilinde, polis memuru H.T. ise Bilecik ilinde yakalanarak Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.
Ayrıca, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bulunan eski polis memuru M.U. ise çıkarıldığı Sorgun Adliyesinde çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Aynı dosya kapsamında yargılanan eski polis memuru O.A., U.K. ve E.K.’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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