Yağmur Duasına çıktılar

Beldede gerçekleştirilen Yağmur Duası’na çevre köylerden de katılım oldu. Halıköy Cami imamı, "Bu yıl da bütün cemaatle birlikte yağmur duasını yapmış bulunmaktayız. Başkanımızdan Allah razı olsun, destek verdiler. Peygamberimizin sünnetidir. Böyle sıkıntılı zamanlarda el açıp Allah'a yalvarmalı ve dua etmeliyiz. Bu duayı bütün köylerimizin yapmasını, yerine getirmesini canı gönülden istiyorum" dedi.

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek de, bölgenin tarım bölgesi olduğunu, yağmurun hem tarım alanlarının verimini olumsuz etkilediğini hem de toprakla birlikte halkında susuzlukla karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Yapılan duanın ardından, kesilen kurban etinden hazırlanan etli bulgur pilavı, katılımcılara dağıtıldı.