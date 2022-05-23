Yağmur duasına çıktılar

Havaların ısınması ile birlikte su sıkıntısının yaşanmaması için Belediye Başkanı Yusuf Büyük ve vatandaşlar yağmur duası yaptı. Belde mezarlığında yapılan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katılarak bereket için dua etti. Toprakların ve doğadaki tüm hayvanların susuz kalmaması için dua ettiklerini belirten Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “İnşallah yapmış olduğumuz duaların kabulü, çocuk yaşlı demeden el açan herkesin duasının kabulü için ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yağmur duamızı Allah kabul eylesin” dedi.

Haber Merkezi