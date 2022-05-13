Yağmur duasına çıktılar

Yaz ayının bereketli geçmesi ve ekinlerin yeteri düzeyde doygunluğa ulaşması için Belediye Başkanı İrfan Akın ve Yakacık mahallesindeki vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.

En büyük geçim kaynağı tarım olan Yakacık mahalle sakinleriyle yağmur duasına çıkan Akın, ellerini ters bir şekilde semaya kaldırarak dua etti.

Mahalle sakinleri ile birlikte toprağın bereketlenmesi için yağmur duasına çıktılarını belirten Akın, “Bu yıl kış ayımız oldukça yağışlı geçti topraklarımız su ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Fakat ilimizi ve ilçemiz tarım bölgesi. Bu nedenle yaz aylarını yaşamaya başladığımız şu günlerde ekinlerimizin yeteri düzeyde doygunluğa ulaşması için yağış olması gerekiyor. Bu nedenle Yakacık mahallemiz sakinleri ile beraber yağmur duasına çıktık. Allah yaptığımız dualarımızı kabul etsin. Toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah” dedi.

