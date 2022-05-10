Yağmur duası yapıldı

Üçağaçlar mahallesinde gerçekleştirilen yağmur duasına mahalle halkı ve civar köylerden vatandaşlar katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı İrfan Akın, “Rahmetin bol, ürünlerimizin bereketli olması için yaptığımız dualarımızın kabul edilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder tüm vatandaşlarımıza hayırlı çalışmaları sonucu bereketli mahsullere ulaşmasını dilerim. Üçağaç mahallemizde yapılan yağmur şükür duasına mahalle halkı ve diğer köylerimizden katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.