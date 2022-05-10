Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yağmur duası yapıldı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:17
Yağmur duası yapıldı

Üçağaçlar mahallesinde gerçekleştirilen yağmur duasına mahalle halkı ve civar köylerden vatandaşlar katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı İrfan Akın, “Rahmetin bol, ürünlerimizin bereketli olması için yaptığımız dualarımızın kabul edilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder tüm vatandaşlarımıza hayırlı çalışmaları sonucu bereketli mahsullere ulaşmasını dilerim. Üçağaç mahallemizde yapılan yağmur şükür duasına mahalle halkı ve diğer köylerimizden katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Son Güncelleme: 09.05.2022 18:18
Anahtar Kelimeler:
SalıMayıs10HaberIlerigazetesiYozgatİrfan AkınYağmur DuasıKadışehriYağmur Duası Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
Ceviz bahçesine tel örgü
Ceviz bahçesine tel örgü
Tarım arazilerinde inceleme
Tarım arazilerinde inceleme
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Gluten yok, hayat var
Gluten yok, hayat var
Fotoğraf sergisi açıldı
Fotoğraf sergisi açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim