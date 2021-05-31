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Yağmur duası

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde yağmur duası edildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:03
Yağmur duası

Yusuf Başer Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, kurban keserek, yağmur yağması için dua etti. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, tüm İç Anadolu Bölgesi’nde olduğu gibi Doğankent beldesinde de büyük bir kuraklığın yaşandığını, bunun için de yağmur duasına çıktıklarını belirtti. Sungur, beldeleri ve çevre köylerde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle büyük bir kuraklık yaşadığını ifade ederek, "Derelerimiz, göllerimiz kurudu. Toprak suya hasret kaldı. Allah'tan umut kesilmez. Yüce Allah inşallah dualarımızı kabul eder. Mübarek yağmurlar biraz daha gecikirse, bizim de ekinlerimiz yanacak. Tek dileğimiz yağmurların bir an önce yağması’’ dedi. (aa)

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Yağmur Duası
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