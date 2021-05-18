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Yağmur duası

YOZGAT’ın Esenli köyünde, çiftçiler yağmur duası etti.

18 Mayıs 2021 Salı 00:10
Yağmur duası

Cami hoparlöründen yapılan duaya vatandaşlar evlerinden katıldı. Daha sonra köyün kırsalında sosyal mesafe kuralına göre toplanan vatandaşlar, imamlar tarafından yapılan duaya eşlik etti. Vatandaşlar üzerlerindeki ceketleri ters çevirip giydikten sonra, ellerini yere doğru açarak yağmur yağması için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra 5 küçükbaş kurban kesildi. Esenli köyü muhtarı Osman Korkmaz, bölgede havaların çok kurak geçtiğini ve uzun süredir yağmur yağmadığını söyledi. Köy halkının katkılarıyla 5 kurbanlık alındığını ifade eden Korkmaz, "Köy halkımızla birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar" dedi. Çiftçilerden İsmail Akbulut da yörede yağmur sıkıntısı bulunduğu için kurban kesip dua ettiklerini belirterek, "İnşallah dualarımız kabul olur da yağmur yağar." diye konuştu. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Yağmur Duası
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