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Yağmur, başkanlığa seçildi

Geçen yıl TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği görevine atanan Ömer Yağmur, yapılan 3’üncü Olağan Genel Kurul toplantısında, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:36
Yağmur, başkanlığa seçildi

TÜGVA Yozgat il Temsilciliğinin 3’üncü olağan Genel Kurul toplantısı TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile yapıldı.
Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Bozdağ ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de hazır bulundu. Genel Kurul toplantısında geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde TÜGVA İl Temsilciliği görevine atanan Ömer Yağmur, seçimlere tek liste ile katıldı. Yağmur, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden il temsilcisi oldu. Genel Kurulda konuşan Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, her zaman gençlerin yanında olduklarını hatırlattı, TÜGVA yönetimine seçilenlere görevlerinde başarı diledi. Bozdağ, konuşmasında AK Parti iktidarı döneminde ülke genelinde yaşanılan atılımın Yozgat’ta da yansımasının büyük olduğunu bildirdi.

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YağmurBaşkanlığa Seçildi
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