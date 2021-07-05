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Yağışlar zarar verdi

Yozgat’ta hafta sonunda akşam saatlerinde düşen yağışlar zarara neden oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dolu, ekili alanlarda zarar verdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:48
Yağışlar zarar verdi

Çiçekli köyü muhtarı Raif Durun, dolunun yaklaşık 15 dakika sürdüğünü söyledi. Dolunun iri olduğunu ifade eden Durun, ‘Dolu nohut, mercimek ve soğan ekili alanlara çok büyük zarar verdi. Durumu kaymakamlığımız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirdim. Köyümüzde hasar tespit çalışması yapılacak’’ dedi. Yozgat il merkezinde ise çıkan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu, ağaç dallarını kırdı. Otomobiliyle alışverişten dönen bir çift, çatıdan kopan kalasların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Akşam saatlerinde çıkan rüzgarla yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar, Çapanoğlu Mahallesi'nde bir binanın çatısını uçurdu, çatıdan kopan kalaslar araçlara zarar verdi. Çatıdan kopan parçaların düşmesi güvelik kamerasına yansırken düşen kalasların altında kalmaktan kurtulan bina sakini Hasan Doğan, eşiyle marketten geldiğini anlatarak "Arabamı park ettim, bir anda fırtına çıktı. Eşime bir dakika bekleyelim, ondan sonra çıkalım dedim. 30 saniye geçmeden çatı uçtu. Kopan parçaların bir kısmı aracın üzerine düştü. Çok korktuk" diye konuştu. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, etkili olan yağmur ve fırtınadan dolayı Çapanoğlu Mahallesinde çatısı uçan binada incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (aa) 

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Yağışlar Zarar Verdi
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