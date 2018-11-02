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Yağışlar yüz güldürdü

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden, yıllık yaklaşık 850 bin ton buğday üretimiyle Türkiye sıralamasında 5’inci olan Yozgat'ta geçen hafta yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yağışlar yüz güldürdü

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden, yıllık yaklaşık 850 bin ton buğday üretimiyle Türkiye sıralamasında 5’inci olan Yozgat'ta geçen hafta yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü.

02 Kasım 2018 Cuma 09:34
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Yağışlar yüz güldürdü

 Yozgat Tarım ve Orman Yozgat İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Yozgat il genelinde yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekiminin yapıldığını söyledi. Ekim ayı ile başlayan hububat ekimlerinin kasımda da sürdüğünü belirten Memiş, çiftçilerin ekim yaparken sertifikalı tohumluk kullanmalarını istedi. Memiş, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere destek verildiğini anlatarak, "Sertifikalı tohum kullanıldığında dekara ekilen tohum miktarında tasarruf sağlandığı gibi yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmektedir" dedi. 

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Yağışlar Yüz Güldürdü
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