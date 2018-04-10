Yağışlar yüz güldürdü                       

Yerköy ilçesine bağlı Orhan köyünde çiftçilik yapan Cemil Acer, geçen yıl bu zamanlar yağış olmaması sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatmakta güçlük çektiklerini belirtip, Mart ayında yağan ve aralıklarla devam eden yağmurun hayvanların otlatıldığı meralardaki otların büyümesine de neden olduğunu söyledi. Acer, bu sayede hayvanlarını mera ve otlak alanlarda otlatarak hem yem ve samandan tasarruf ettiğini kaydetti. Geçen yıl bu dönemlerde kuraklık sebebiyle hayvanların otlatıldığı meralarda hayvanların pek beslenemediğini, Mart ayında ve devamında aralıklarla yağan yağmurların meralara da faydasının olduğunu ifade eden Acer, "Geçen yıl bu zamanları meralarda ya da doğada böyle yeşil alan bulmak çok zordu. Şu an hayvanlarımızı sabah sağımından sonra otlatmaya çıkardığımızda köyümüzün içerisindeki dere kıyısında veya köy harman yerinde bir saat yayılmasıyla hayvanlarımız doyum noktasına geliyor. İnşallah bu yağışlar devam eder ve hububat hasat dönemi de oldukça bereketli geçer." dedi.

Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz da Yozgat’ın coğrafi konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa elverişli bir şehir olduğunu ifade edip, “ Türkiye’de, büyükbaş hayvan sayısı 2017 verilerine göre 14 milyon 817 bin baştır. Toplam küçükbaş hayvan sayısının ise 44 milyon 573 bin baştır. Koyun sayısı 33 milyon 562 bin baş, keçi sayısı da 11 milyon 11 bin baştır. Yozgat il genelinde 205 bin 500 büyükbaş, 298 bin 650 küçükbaş hayvan varlığı bulunmakta. Yıllık et üretiminin 10 bin 476 tona, süt üretimi ise 255 bin tona ulaştı. Bu yılın bol yağışlı geçmesi hububatta verimi artıracağı gibi hayvanların otlatıldığı meralık alanları geliştirdi. Kış mevsiminin kurak geçmesi bölge çiftçimizi endişeye sevk etmişti. Geçen ay ve bu ay itibariyle aralıklarla yağan yağmur çiftçilerimizi sevindirdi ve tarım alanlarına da oldukça faydası oldu. Dileğimiz inşallah bu yağışlar devam eder ve ekili tarım alanları yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalmaz” Şeklinde konuştu.