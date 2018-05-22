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Yağışlar devam ediyor

YOZGAT'ta Pazar günü etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Yağışlar devam ediyor

YOZGAT'ta Pazar günü etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Yağışlar devam ediyor

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle şehir merkezindeki rögarlar tıkandı, yollarlar biriken suların oluşturduğu gölcükler sürücülere zor anlar yaşattı.  Yozgat’ta bugün hava gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yarın beklenilen az bulutlu hava durumu Perşembe ve Cuma günüde devam edecek. Cumartesi günü hava gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülecek. Pazar günü bulutlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu olacak. 29 Mayıs günü gök gürültülü sağanak yağmur, Çarşamba ve ayın son günü Perşembe günü de devam edecek. 

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