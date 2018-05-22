Yağışlar devam ediyor

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle şehir merkezindeki rögarlar tıkandı, yollarlar biriken suların oluşturduğu gölcükler sürücülere zor anlar yaşattı. Yozgat’ta bugün hava gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yarın beklenilen az bulutlu hava durumu Perşembe ve Cuma günüde devam edecek. Cumartesi günü hava gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülecek. Pazar günü bulutlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu olacak. 29 Mayıs günü gök gürültülü sağanak yağmur, Çarşamba ve ayın son günü Perşembe günü de devam edecek.