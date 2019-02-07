Yağışlar devam edecek

Hava sıcaklıklarında da önemli düzeyde düşüşler olabileceği kaydedildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Yozgat’ta bugün hava bulutlu, hava sıcaklığı 8 ila 0 derece dolayında hissedilecek. Yarın sağanak yağışa rağmen hava sıcaklığında değişiklik olmayacak. Cumartesini yağmur ve kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı 6 ila -1 derece dolayında bekleniyor. Pazar günü hava bulutlu, sıcaklık 6 ila -3 derece, pazartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık ise 8 ila -3 derece dolayında olması tahmin ediliyor.