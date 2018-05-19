Yağışlar devam edecek

Yozgat’ta bugün hava sıcaklığı 23 ila 9 derece arasında hissedilirken, gece saat 03.30 sularında sağanak yağış bekleniyor. Yarın yağmur yağışının 14.30 saatlerinde düşmesini bekleyen meteoroloji hava sıcaklığını ise 23 ila 11 derece dolayında hissedileceğini duyurdu. Yozgat’ta Mayıs ayının son gününe kadar en düşük 20 ila 6 derece, en yüksek 23 ila 9 derece dolayında hissedilecek. Yağışlar yer yer sürecek. Yağış oranı ise yüzde 25 ila yüzde 80 arasında değişmesi bekleniyor.