Yağış uyarısı

YOZGAT Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak, yaptığı açıklamada, bugünden başlayarak hafta boyunca bol yağışlı bir havanın etkili olacağına dikkat çekerek, tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yurdumuz batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi hatırlatıldı. Bu sistem yurdumuzun büyük bölümünde yağışlara neden olurken, yarın (Cumartesi günü) Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının yurt genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak, can ve mal güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı.