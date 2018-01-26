Yağış devam edecek

Edinilen bilgilere göre, bugün hafif kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının ise -8 ila -5 derece arasında olacağı kaydedildi.

Kar yağışı yarın da etkili olacak. Hava sıcaklığı -7 ila en yüksek -4 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor.

Pazar ve Pazartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yağış beklenmiyor.

Hafta sonunda hava az bulutlu geçecek hava sıcaklıkları -3 ila -9 arasında olması bekleniyor.