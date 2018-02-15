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Yabancıya meslek kursu

YOZGAT’ta yaşayan yabancılar ile geçici koruma kapsamında bulunanların, meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim kursları açılacak.

Yabancıya meslek kursu

YOZGAT’ta yaşayan yabancılar ile geçici koruma kapsamında bulunanların, meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim kursları açılacak.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Yabancıya meslek kursu

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat’ta yaşayan yabancılar ile geçici koruma kapsamındaki kişilerin de, Aktif İş Gücü hizmetleri kapsamında açılan kurs ve programlarından faydalanabileceklerini söyledi. Yıldız, ‘Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacı ile kanun kapsamında ikamet iznine ve Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarası ile diğer belgelere sahip olan yabancılar, il müdürlüğünce uygun bulunmak, kuruma kayıt olmak şartları ile Toplum Yararına Programı hariç kurs ve programlardan yararlanabilirler’ dedi. Yıldız, geçici koruma kapsamında olan kişiler için bir işyerinde düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programına katılımlarından önce çalışma izni almalarına gerek olmadığını kaydetti. Yıldız, ‘Ancak bu kişilerin kurs veya program sonrasında işe alınmaları durumunda çalışma izni alınmasına ilişkin usul ve esaslara tabi olunarak öncelikle çalışma izni alınması gereklidir’ uyarısında bulundu.

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