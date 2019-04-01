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Yabancılara Türkçe eğitim

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nin verdiği destek ile KADEM tarafından açılan kursta, Yozgat’ta yaşayan sığınmacılara yönelik Türkçe eğitim veriliyor.

Yabancılara Türkçe eğitim

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nin verdiği destek ile KADEM tarafından açılan kursta, Yozgat’ta yaşayan sığınmacılara yönelik Türkçe eğitim veriliyor.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Yabancılara Türkçe eğitim

Sığınmacıların adapte olmaları, günlük hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla başlatılan Türkçe kursuna talebin yoğun olduğu kaydedildi. KADEM bünyesinde açılan kurslara katılan sığınmacıların kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladıkları kaydedildi. Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda da çeşitli kurslar açılarak 700 sığınmacıya Türkçe eğitim verildiği kaydedildi. 

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